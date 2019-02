Uso medico della cannabis, il Parlamento Ue chiede regole europee

In una risoluzione adottata il 13 febbraio, il Parlamento europeo chiede una politica a livello Ue sull’uso della cannabis a fini terapeutici e finanziamenti più adeguati per la ricerca scientifica. L'organo legislativo europeo invita la Commissione e le autorità nazionali a operare una chiara distinzione tra la cannabis medica e quella utilizzata per altri scopi, ad esempio ricreativi. Gli europarlamentari chiedono dunque che la ricerca e l'innovazione su questo tema siano potenziate e adeguatamente finanziate e che i farmaci a base di cannabis siano coperti dall’assistenza sanitaria nazionale in tutti i paesi dell’Unione europea.

Effetti terapeutici della cannabis - La cannabis e i cannabinoidi possono essere efficaci nell'aumentare l'appetito e nel diminuire la perdita di peso associata all'Hiv/Aids. La cannabis medica può anche: alleviare i sintomi di disturbi mentali come la psicosi o la sindrome di Tourette e i sintomi dell'epilessia, aiutare ad alleviare i sintomi dell’Alzheimer, l'artrite, l'asma, il cancro, il morbo di Crohn e il glaucoma. Altri effetti benefici potrebbero essere l’alleviamento dei dolori mestruali e la riduzione del rischio di obesità e diabete.



Mentre l'Oms ha ufficialmente raccomandato che il cannabidiolo presente nella cannabis non dovrebbe essere considerato una sostanza da porre sotto controllo, la legislazione degli Stati membri relativa alla cannabis per scopi medicinali differisce ampiamente.



Secondo gli eurodeputati, l'esistenza di norme europee in merito avrebbe un impatto positivo sulla qualità e sull'accuratezza dell’etichettatura delle sostanze a base di cannabis e aiuterebbe a controllare i punti di vendita, a limitare il mercato nero, a prevenire l'abuso di sostanze a base di cannabis e a ridurre la dipendenza, soprattutto tra i minori e i gruppi vulnerabili. Inoltre, norme armonizzate incoraggerebbero una migliore conoscenza della cannabis terapeutica, garantendo accesso alla letteratura esistente e una maggiore preparazione sul tema per i professionisti del settore medico.