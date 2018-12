Intelligenza artificiale, robotica, hi tech. Sono solo alcune delle tematiche affrontate nella nuova puntata di " Insieme/Juntos " il settimanale di Tgcom24 dedicato all'Europa e alle sue sfide. Il viaggio di Alessandra Viero e Pilar Garcia de la Granja parte dall'Italia, dall'Istituto italiano di tecnologia, per arrivare a Dublino passando per la Spagna dove alcuni esperti spiegano in quale direzione si sta muovendo la tecnologia.

Più di 1500 persone lavorano nell'Istituto italiano di tecnologia di Genova dove circa 170 progetti sono stati realizzati grazie all'Unione Europea. Tra questi anche Centauro, nato per supportare l'uomo in caso di emergenza, e Icub, il robot bambino che apprende proprio come un essere umano.



Nella tappa in Spagna invece vengono illustrati gli obiettivi verso cui si sta muovendo il campo dell'hi tech dove la voce diventa sempre di più uno strumento per far funzionare i nostri apparecchi elettronici e "comunicare" con loro. Secondo gli esperti la voce è la protagonista della rivoluzione digitale 5.0. Dublino è l'ultima tappa del viaggio. La capitale irlandese è diventata negli ultimi anni il quartiere generale del Tech in Europa. Grazie alla scelta di Google e di altre compagnie di aprire uffici proprio a Dublino: merito di una manodopera competente e di una tassazione favorevole.