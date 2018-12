Fake news: come riconoscerle per evitarle | Guarda la nuova puntata di "Insieme/Juntos"

"Il progetto di Bufale.net è nato nel 2013/2014 come esperimento per amici e familiari, poi piano piano si è esteso sempre di più e oggi conta circa 60/70 persone che lavorano per smascherare le bufale che circolano in rete", ha detto Claudio Michelizza cofondatore del sito di fact-checking. Che si augura non di combattere il fenomeno delle notizie false, ma di ridurlo "istruendo le persone". Dall'Italia si vola in Spagna, dove esperti e intellettuali come Montserrat Domínguez, direttore El Pais, e Marc Amorós, scrittore e esperto di fake news, insieme a tanti altri, affrontano il tema della disinformazione e delle notizie false prendendo spunto dalle elezioni americane del 2016 in cui le bufale avrebbero avuto un ruolo centrale. L'ultima tappa del viaggio è Bruxelles, la cosiddetta capitale dell'Unione europea, per capire cosa hanno fatto finora le istituzioni Ue per arginare il fenomeno della disinformazione.