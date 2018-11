Nel secondo appuntamento, il viaggio in giro per l'Europa parte dall'Italia, dove Gabriel Scozzarro a soli 28 anni è riuscito a mettere in piedi un'azienda innovativa che produce tutori ortopedici in 3D. La startup, a 3 anni dal lancio, conta 12 dipendenti: quasi tutti under 30 come il fondatore.



Si vola, poi, in Germania, uno dei paesi con il più basso tasso di disoccupazione giovanile. Uno dei segreti di Berlino è sicuramente una pressione fiscale minima per chi si affaccia al mondo del lavoro, ma anche una formazione mirata all'inserimento dei giovani sul mercato e la possibilità di ricevere assistenza e sussidi in caso di perdita di occupazione: tutto questo contribuisce a una qualità di vita migliore per i giovani che vivono e lavorano in Germania.



L'ultima tappa del viaggio è la Spagna dove nel 2013 il tasso di disoccupazione giovanile ha toccato punte del 75%. Molto è stato già fatto, anche grazie all'Unione Europea, ma la strada è ancora lunga per assicurare ai ragazzi spagnoli un futuro che non sia all'insegna del precariato. “L’Europa si impegna molto per risolvere il problema della disoccupazione giovanile, dire il contrario sarebbe mentire. Ci sono politiche a sostegno dell’occupazione e dell’imprenditorialità giovanile”, ha detto Yolanda Valdeolivas, segretario di Stato per l’occupazione.