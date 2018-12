European Youth Event: le 100 idee dei giovani per un'Europa migliore

Quasi 9mila ragazzi si sono ritrovati a Strasburgo per la terza edizione di "European Youth Event", l'appuntamento europeo dedicato ai giovani. I ragazzi hanno affrontato diversi argomenti - dall'inquinamento all'occupazione, dalla cybersicurezza alla povertà nel mondo - relativi al futuro dell'Europa e hanno lanciato delle idee per un'Ue del domani migliore. Le loro priorità, 100 in tutto, sono state raccolte in un report che verrà presentato a settembre 2018.