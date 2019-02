Ecco come l'Ue combatte la pena di morte

27 febbraio 2019 18:47 Ecco come lʼUe combatte la pena di morte Il Parlamento europeo ospita il 7° Congresso mondiale contro lʼesecuzione capitale

L’Unione europea si oppone duramente alla pena di morte e la combatte in molti modi. Per l'appunto, il Parlamento Ue, nella sede di Bruxelles, ospita il Congresso mondiale contro l’esecuzione capitale, il principale evento abolizionista organizzato da Ecpm (26 febbraio – 1 marzo). Secondo i dati del 2017, sono 142 i Paesi nel mondo che hanno abolito la pena di morte per legge o nella pratica, lasciando a 56 il numero di quelli che ancora praticano esecuzioni capitali. Tutti i Paesi Ue l’hanno abolita in linea con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Cosa fa l’Ue per combattere la pena capitale - Per combattere la pena di morte l’Ue, tra le altre cose, vieta il commercio di merci che potrebbero essere utilizzate per l’esecuzione capitale e utilizza le politiche commerciali per incoraggiare il rispetto dei diritti dell’uomo. Inoltre supporta le organizzazioni della società civile nei Paesi che ancora applicano la pena di morte, facendo un lavoro di documentazione e di sensibilizzazione. Come osservatore permanente dell’Onu, inoltre, l’Unione europea sostiene convintamente tutte le azioni che pongono fine all’esecuzione capitale dove è ancora praticata.



In particolare, il Parlamento europeo adotta le risoluzioni e ospita i dibattiti che condannano le azioni dei Paesi che ancora utilizzano la pena di morte. Una risoluzione del 2015 sull’esecuzione capitale condannava il suo uso per sopprimere l’opposizione, oppure per ragioni di credo religioso, omosessualità e adulterio.