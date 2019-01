Dalle sedi del Parlamento Ue al cuore dell'Europa: rivivi il viaggio di "Insieme/Juntos"

Da novembre a gennaio Tgcom24 ha intrapreso un viaggio di otto puntate illustrando le nuove sfide che gli stati membri dell’Unione Europea stanno affrontando (dalle pari opportunità alle fake news, dalla sanità alla disoccupazione giovanile fino alla green economy). È "Insieme/Juntos", un percorso partito dalle sedi del Parlamento europeo per arrivare nel cuore dell’Europa. Le puntate sono state realizzate in collaborazione con Mediaset Spagna e in partnership con il Parlamento Europeo. Di seguito tutti i link per rivederle: