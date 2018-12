Artigiano in Fiera, stile e originalità all'Atelier della Moda e del Design

Tendenze in fatto di fashion, gioielli, alta bigiotteria e design: è quello che si può trovare all’Atelier della Moda e del Design (padiglione 4) dell'Artigiano in Fiera a Fieramilano (Rho-Pero), fino al 9 dicembre. Il salone dedicato allo stile propone prodotti che stupiscono per l’originalità della lavorazione, l’estetica e la qualità del materiale utilizzato da giovani artigiani, designer e start up innovative.