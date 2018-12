Artigiano in Fiera, dal Madagascar il progetto solidale di Ferroniere d'Art

Una realtà solidale che dà lavoro, nutre ed educa centinaia di persone in Madagascar , nella periferia di Antananarivo. Si chiama Ferroniere d'Art il progetto solidale promosso da una coppia, marito e moglie, per ridare dignità a tanti poveri del Paese. La loro esperienza è una delle protagoniste ad Artigiano in Fiera , la rassegna dedicata all'artigianato internazionale che si tiene dal primo al 9 dicembre a Fieramilano .

Ferroniere d'Art è un'officina per la lavorazione del ferro riciclato, diventata, negli anni, una vera e propria comunità autosufficiente, anche a livello alimentare. Attorno al grande laboratorio, la famiglia ha costruito case per gli operai, uomini e donne che vivevano condizioni di povertà e disagio sociale, una scuola primaria e secondaria, una mensa per i più piccoli.



"Il nostro laboratorio esiste da oltre 20 anni, è nato da un'utopia mia e di mio marito, e dalla convinzione che ogni essere umano che vive sulla terra ha il diritto di farlo con dignità attraverso il lavoro - spiega Violette Ralalaseheno, promotrice di Ferroniere d'Art -. E così abbiamo deciso di creare lavoro a partire dall'artigianato perché non c'è bisogno di diplomi, ma perché l'attività cresca c'è bisogno della perseveranza e della volontà e anche di formazione".



"Attualmente abbiamo 300 persone che lavorano su 7 progetti - conclude -. Grazie a questo progetto abbiamo potuto scolarizzare quest'anno circa 540 bambini".