Artigiano in Fiera, i numeri della 23esima edizione

Nove giorni dedicati all'artigiano, con oltre 3mila stand espositivi per un totale di 340mila metri quadrati . Sono questi solo alcuni numeri della 23esima edizione dell' Artigiano in Fiera , che si tiene dall'1 al 9 dicembre (ore 10-22) a Fieramilano (Rho-Pero).

L'edizione 2018 vede la proposta dell'Artigiano in Fiera svilupparsi attraverso nove padiglioni, divisi in tre Saloni: La tua casa, Atelier della moda e del design e il Salone della creatività. Gli oltre 3mila espositori provengono da più di 100 Paesi diversi e propongo 150mila differenti tipologie di prodotti che abbracciano, tra gli altri, il mondo dell'abbagliamento e degli accessori, dell'arredamento, dell'oggettistica, della gioielleria, della cosmesi e dell'enogastronomia.



Ventuno le piazze del gusto e 41 i ristoranti in cui è invece possibile viaggiare attraverso sapori e tradizioni dall'Italia e dal mondo.



Artigiano in Fiera, Fieramilano (Rho-Pero), dall'1 al 9 dicembre, dalle 10 alle 22