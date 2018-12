Artigiano in Fiera: "La tua casa", il Salone dedicato all'abitare

Le soluzioni smart per la casa - Con La tua Casa, grande novità dell’anno, Artigiano in Fiera proporrà soluzioni adeguate per soddisfare i bisogni del proprio abitare. Tra questi spiccano i dispositivi smart per la casa, che pian piano stanno letteralmente cambiando il modo di vivere delle persone.



Una casa sicura - Ma il Salone dedicato alla casa offre anche la possibilità di scoprire le ultime novità in fatto di sicurezza grazie alla presenza di professionisti nel campo della progettazione e installazione di infissi di sicurezza e impianti d’allarme.



Le soluzioni per una casa "verde" - Nel Salone La tua casa sarà inoltre possibile trovare soluzioni per rendere la casa più ecologica e votata al risparmio, come ad esempio i sistemi di progettazione e realizzazione di impianti speciali, alimentati da fonti rinnovabili, ma anche caldaie, condizionatori, impianti idrico-sanitari innovativi e certificati, nel totale rispetto delle norme di sicurezza e garantiti da elevati standard di qualità.



E naturalmente l'arredo... - Maestri artigiani con un’unica missione: dare forma ai desideri in fatto di arredamento, con proposte eleganti, funzionali e di qualità, soprattutto. Artigiano in Fiera quest’anno propone infatti anche un’area innovativa all’interno del salone dedicato all'abitare con elementi di decoro, complementi, tessili e molto altro ancora.



Nella sezione “La tua Casa Arredata”, la parola d’ordine naturalmente è "artigianalità", ma anche personalizzazione, affinché ognuno possa trovare lo stile che più gli si addice attraverso la scelta di pezzi unici, lavorati a mano e curati fin nei minimi dettagli.



www.salonelatuacasa.it