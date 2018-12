Artigiano in Fiera, boom di visitatori per la 23esima edizione

Si è chiusa così, come era cominciata nove giorni fa, con uno straripante assalto di pubblico ai padiglioni della Fiera di Milano a Rho, la 23esima edizione dell' Artigiano in Fiera , il mercato più grande del mondo con oltre 3mila espositori da 100 Paesi.

"Sin dai primi giorni di rassegna abbiamo constatato il grande successo, in termini di partecipazione di pubblico, riscosso da Artigiano in Fiera - ha detto il presidente di Gestione Fiere Spa, Antonio Intiglietta -. In questi nove giorni, all'interno di un vero e proprio villaggio globale delle arti e dei mestieri - ha aggiunto - abbiamo respirato un clima di festa e di positività alla scoperta delle culture e delle tradizioni di cento Paesi".



L'edizione 2018 ha probabilmente fatto registrare un nuovo record dopo il milione e trecentomila visitatori stimati da Fiera Milano per l'edizione 2017. "La fiducia riconosciuta alla manifestazione - ha concluso Intiglietta - ci induce adesso a sviluppare ulteriormente la rassegna affinché diventi, di anno in anno, un evento sempre più bello e qualificato".