Virgin Galactic, lanciata la navetta con a bordo 4 italiani

Raccolti dati utili per la ricerca

Le informazioni acquisite forniranno dati utili per la ricerca scientifica applicabile, oltre che al settore tecnologico, a quello medico: i risultati consentiranno di studiare gli effetti di agenti quali radiazioni, radicali liberi e stress ossidativo, alla base di molte patologie e principale causa di invecchiamento cellulare. La missione Virtute-1, che per Virgin Galactic inaugura l'era dei voli commerciali, è in linea con il Piano spaziale della Difesa, che ha lo scopo di incrementare - con il supporto del mondo della ricerca e dell'industria -, le attuali conoscenze in materia spaziale, aerospaziale e sul volo suborbitale, verificando e valutando i possibili sviluppi delle tecnologie oggi disponibili.