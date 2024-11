Spazio, le "stranezze" di Urano sono dovute al Sole: gli effetti sul campo magnetico

Tanto difficile che solo una volta Urano è stato visitato da vicino, a 81mila chilometri di distanza, nel 1986, con il sorvolo della Voyager 2 che ha permesso di fare una serie di foto ravvicinate e studiarne la magnetosfera, ossia la regione in cui il campo magnetico del pianeta interagisce con le particelle in arrivo dal Sole. Sono stati dati preziosi, dai quali è stato possibile dedurre alcune caratteristiche interne del pianeta, indicavano inoltre forti asimmetrie nel capo magnetico, con la presenza di elettroni altamente energetici. Gli stessi dati sono stati utilizzati in seguito come base per tutti i successivi studi su Urano.