Un nuovo pericolo per la Terra arriva da Venere: almeno 20 asteroidi a rischio collisione

Spinti dalla necessità di provare a decifrare la realtà, i ricercatori hanno effettuato una simulazione clonando 26 asteroidi dotati di caratteristiche differenti e facendoli orbitare virtualmente per oltre 30mila anni. I risultati hanno messo in evidenza il reale pericolo di collisione fra alcuni di questi e il pianeta Terra. Ma se da un lato questo rappresenta un campanello d’allarme in ottica futura, l’imprevedibilità delle traiettorie degli asteroidi in orbita a Venere offre uno spiraglio di ottimismo. Perché non è da escludere che nessuno di questi elementi gravitazionali possa in realtà terminare la propria "corsa" lontano dalle orbite terrestri.