Turismo spaziale, conto alla rovescia per il primo lancio del razzo di Branson

Conto alla rovescia per il volo suborbitale commerciale di Richard Branson, il miliardario fondatore della Virgin Galactic. Il primo lancio spaziale al mondo per "turisti" è previsto per le 15 italiane. Unity, come è stato ribattezzato il razzo SpaceShip Two di Branson, batterà per nove giorni l'impresa analoga del suo diretto concorrente Jeff Bezos, che il 20 luglio partirà con la sua New Shepard.