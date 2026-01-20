Tempesta solare si abbatte sulla Terra: è la più potente dal 2003 | E l'aurora boreale torna a illuminare il Nord Italia

Una forte tempesta solare sta colpendo la Terra dalla giornata di lunedì 19 gennaio e potrebbe causare interruzioni alle reti elettriche e ai sistemi satellitari. Spettacolari le aurore boreali che si sono create nei cieli, anche a latitudini insolite: il fenomeno è stato visto persino nel Nord Italia (Trentino-Alto Adige, Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto) come testimoniano video e fotografie diffusi in Rete. Secondo il Centro di previsione meteorologica spaziale Usa, il potente fenomeno ha causato una tempesta geomagnetica di livello 4 su una scala di 5, ma è destinata a perdere intensità nella giornata di martedì 20 gennaio. È la più potente dal 2003 quando la "tempesta di Halloween" ha causato blackout in intere zone della Svezia e ha danneggiato le infrastrutture energetiche in Sudafrica.