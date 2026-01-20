Logo Tgcom24
Spazio
POSSIBILI SBALZI ELETTRICI

Tempesta solare si abbatte sulla Terra: è la più potente dal 2003 | E l'aurora boreale torna a illuminare il Nord Italia

Il fenomeno è stato avvistato in Trentino-Alto Adige, Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto

20 Gen 2026 - 09:07

Una forte tempesta solare sta colpendo la Terra dalla giornata di lunedì 19 gennaio e potrebbe causare interruzioni alle reti elettriche e ai sistemi satellitari. Spettacolari le aurore boreali che si sono create nei cieli, anche a latitudini insolite: il fenomeno è stato visto persino nel Nord Italia (Trentino-Alto Adige, Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto) come testimoniano video e fotografie diffusi in Rete. Secondo il Centro di previsione meteorologica spaziale Usa, il potente fenomeno ha causato una tempesta geomagnetica di livello 4 su una scala di 5, ma è destinata a perdere intensità nella giornata di martedì 20 gennaio. È la più potente dal 2003 quando la "tempesta di Halloween" ha causato blackout in intere zone della Svezia e ha danneggiato le infrastrutture energetiche in Sudafrica.

Cosa sta succedendo

 Fenomeni di tale intensità sono rari e sono legati all'attività solare. La tempesta attuale è stata infatti innescata da una forte eruzione solare verificatasi domenica 18 gennaio, ha spiegato il centro. Le particelle solari espulse perturbano il campo magnetico terrestre, provocando talvolta aurore ma anche interferenze nelle comunicazioni ad alta frequenza, problemi ai satelliti e sbalzi di tensione nella rete elettrica. Come detto, le aurore provocate dal fenomeno sono state viste anche in luoghi in cui normalmente non compaiono, come gli Stati Uniti e l'Italia.

