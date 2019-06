Su Marte trovata la maggior quantità di metano mai rilevata: c'è vita lassù?

Difficile in ogni caso stabilire da dove venga il metano rilevata perché Curiosity non ha a bordo strumenti per individuare l'origine del gas.



L'annuncio ufficiale della Nasa - Recentemente sul Web si erano rincorse le prime notizie sui risultati di Curiosity e adesso la Nasa ha ufficialmente annunciato che uno degli strumenti del rover, lo spettrometro Sam (Sample Analysis at Mars), ha rilevato nell'atmosfera marziana concentrazioni di metano pari a 21 parti per miliardo di unità di volume. Il valore è doppio rispetto a quello rilevato nel 2005 dallo strumento dell'Agenzia spaziale italiana (Asi) Pfs (Planetary Fourier Spectrometer), a bordo della sonda Mars Express dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa).



Origine biologica o geologica? - Il nuovo dato "è un'ulteriore conferma della presenza del metano nell'atmosfera di Marte e in quantità più significative rispetto a quelle rilevate in passato", osserva Enrico Flamini, docente di Esplorazione del Sistema Solare dell'Università "Gabriele D'Annunzio" di Pescara ed ex coordinatore scientifico dell'Asi. E riguardo all'ipotesi che questo gas sia legato alla vita chiarisce: "Le cose non sono affatto così automatiche: quello che vediamo è il prodotto finale di un processo che può essere di tipo biologico oppure geologico. Sicuramente per collegarlo alla vita serviranno altre misure".



In attesa di ExoMars 2020 - L'unico modo per andare a fondo è quindi cercare eventuali forme di vita sul Pianeta Rosso e questo sarà l'obiettivo della missione ExoMars 2020, organizzata dall'Esa e dall'agenzia spaziale russa Roscosmos: si scaverà infatti fino a due metri di profondità grazie alla trivella italiana costruita dal gruppo Leonardo. "Se la missione dovesse trovare tracce di batteri, potrebbero essere questi la fonte del metano".