Spazio, tycoon giapponese annuncia l'equipaggio di turisti pronti a fare il giro della Luna

I nove, incluso lo stesso tycoon della moda, partiranno nel 2023 per il primo viaggio attorno alla Luna con l'aiuto della navicella spaziale Starship della società SpaceX di Elon Musk. Gli 8 turisti spaziali sono stati selezionati da un totale di oltre un milione di domande, e Maezawa - imprenditore del commercio online, e il cui patrimonio personale è stimato in circa 2 miliardi di dollari - coprirà tutte spese della spedizione annunciata nel 2018 e ancora in fase di sviluppo.

Sulla Luna e ritorno: gli 8 turisti spaziali che viaggeranno nello spazio con il tycoon giapponese - Tra i membri dell'equipaggio ci sarà anche un fotografo irlandese, l'attore indiano Dev Joshi e uno YouTuber statunitense specializzato in contenuti scientifici.

Secondo Maezawa le persone che prenderanno parte alla missione dovranno sfruttare l'esperienza nello spazio per "allargare i propri limiti e le loro capacità creative, in qualsiasi campo esse siano, contribuendo al miglioramento della società".

Maezawa - che ha già compiuto un viaggio nella stazione orbitante (ISS) nel dicembre 2021, a bordo di una sonda Soyouz partita dalla base di Baikonur in Kazakistan - ha caricato diversi video su YouTube per documentare le sue attività nello spazio. In quel caso, si trattò del primo viaggio completamente finanziato da privati e a scopo turistico, con un costo calcolato in 10 miliardi di yen, circa 69 milioni di euro.