Spazio, rinviato ancora il lancio di Vega per maltempo

Nuovo rinvio per il lancio di Vega, ancora per venti in alta quota. Lo rende noto l'azienda Arianespace, che gestisce i voli dalla base europea di Kourou. E' la quarta volta che le condizioni meteorologiche costringono a rinviare il volo del lanciatore dell'Agenzia spaziale europea (Esa) costruito in Italia dalla Avio e destinato per la prima volta a portare in orbita 53 mini satelliti grazie al sistema Ssms (Small Spacecraft Mission Service).