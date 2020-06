Spazio, posticipato il lancio di Vega con i suoi 53 satelliti

Ancora un rinvio, a causa delle condizioni meteo, per la partenza dalla base europea di Kourou (Guyana Francese) di Vega, il lanciatore dell'Agenzia Spaziale Europea costruito in Italia dalla Avio. Il nuovo lancio è in programma per lunedì alle 3:51 ora italiana. Vega porterà in orbita 53 satelliti con il sistema Ssms che permette di trasportare un grande numero di piccoli satelliti dal peso variabile fra uno e 500 chilogrammi.