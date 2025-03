Spazio, Nasa: astronauti bloccati sulla stazione Iss torneranno sulla Terra martedì

I due astronauti americani bloccati per più di nove mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale torneranno sulla Terra martedì sera. In una dichiarazione, la Nasa ha affermato che Sunita Williams e Butch Wilmore saranno portati a casa con un altro astronauta americano e un cosmonauta russo a bordo di una navicella Crew Dragon della SpaceX. Il duo bloccato è sulla Iss da giugno dopo che la navicella spaziale Boeing Starliner che stavano testando nel suo viaggio inaugurale con equipaggio ha avuto problemi di propulsione ed è stata ritenuta non idonea a riportarli sulla Terra.