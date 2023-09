Spazio, Giappone lancia con successo razzo H2A

Successo per il lancio del razzo H2A dal Tanegashima Space Center, nella prefettura sudoccidentale di Kagoshima, in Giappone, con a bordo il modulo lunare dell'agenzia spaziale nipponica.

Si tratta della prima operazione di questo genere dopo il fallito lancio inaugurale a marzo del prototipo H3 di nuova generazione, sviluppato mentre il Paese del Sol Levante cerca di rimettersi in gioco nella corsa globale per l'esplorazione spaziale. Il razzo trasporta anche il satellite astronomico Xrism per osservare la cosmologia del plasma nelle stelle e nelle galassie.