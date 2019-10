Spazio, tracce di acqua aliena su una cometa entrata nel nostro Sistema solare

Potrebbero essere tracce di acqua aliena, le prime provenienti da un altro sistema planetario, quelle che sprizzano dalla cometa "2I/Borisov", individuata ad agosto e sotto stretta osservazione degli scienziati. Se confermata, la scoperta dimostrerebbe che la cometa è molto simile alle nostre e aiuterebbe anche a capire come l'acqua viaggia fra le stelle. A indicarlo astronomi della Nasa in uno studio in via di pubblicazione.