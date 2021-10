Spazio, anche Barbie va in orbita e indossa la tuta di Samantha Cristoforetti

E' un omaggio all'astronauta italiana e alla prima donna europea al comando della Stazione Spaziale Internazionale nel 2022, la Barbie Samantha Cristoforetti, in vendita in Europa in occasione della Settimana mondiale dello Spazio. E la bambola a immagine e somiglianza della Cristoforetti andrà in orbita con lei nella prossima missione del 2022.