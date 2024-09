SpaceX lancia missione salvataggio per astronauti bloccati su Iss

SpaceX ha lanciato una missione di salvataggio per Butch Wilmore e Suni Williams, i due astronauti bloccati sulla Stazione Spaziale Internazionale (Iss). È stato inviato un equipaggio ridimensionato per riportarli a casa. La capsula si è diretta verso l'orbita per recuperare i piloti collaudatori, la cui navicella Boeing è tornata sulla Terra vuota all'inizio del mese a causa di problemi di sicurezza. A Nick Hague della Nasa e al russo Alexander Gorbunov è stati affidato il compito di recuperare Wilmore e Williams. Poiché la Nasa fa ruotare gli equipaggi della stazione spaziale ogni sei mesi circa, questo volo appena lanciato con due posti vuoti riservati a Wilmore e Williams non tornerà prima della fine di febbraio.