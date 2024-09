La soyuz Ms-25 in viaggio verso la Terra: record per due astronauti russi

Al momento dello sgancio della Soyuz, il comando della Iss è ufficialmente passato da Kononenko all'astronauta della Nasa Suni Williams, arrivata a giugno a bordo della navetta Starliner della Boeing e rimasta in orbita più a lungo del previsto a causa dei problemi tecnici riscontrati dopo il lancio del volo di prova. Kononenko, così come il collega russo Chub, era arrivato sulla Iss lo scorso settembre con la Soyuz Ms-24. I due russi tornano sulla Terra dopo 374 giorni nello spazio e 5.984 orbite, un risultato che Roscosmos celebra come il nuovo record di durata per una singola missione sulla Iss. Kononenko, inoltre, conclude il suo quinto volo nello spazio e conquista il record assoluto per il maggior tempo trascorso in orbita, ben 1.111 giorni.