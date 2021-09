Scoperte due galassie che risalgono all'alba dell'universo: nacquero un miliardo di anni dopo il Big Bang

Si sono formate circa un miliardo di anni dopo il Big Bang, in tempi in cui l'universo aveva vissuto poco meno dell'8% della sua vita. Sono due galassie la cui origine risale quindi agli albori dei tempi e la loro scoperta, pubblicata sulla rivista "Nature", indica che l'universo primordiale è probabilmente molto più ricco di quanto sembri. La polvere interstellare, come accade in questo caso, potrebbe infatti nascondere intere popolazioni di galassie finora ignote.