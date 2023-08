Sbarco sulla Luna, successo indiano: la missione Chandrayaan-3 ha toccato il suolo

Missione partita il 14 luglio

Per l'India è la terza missione lunare dopo la Chandrayaan-1 del 2008-2009, conclusasi prima del previsto, e la Chandrayaan-2 del 2019, terminata dopo la perdita dei contatti con il lander. La missione Chandrayaan-3 è decollata il 14 luglio dallo spazioporto di Isro, nello stato meridionale dell'Andhra Pradesh e da allora, in tutta l'India, ogni fase della missione è stata osservata attentamente in attesa del suo successo. Il 17 agosto il lander e il modulo di propulsione si sono separati e successivamente la sonda ha iniziato la procedura di decelerazione ("deboosting") per posizionarsi nell'orbita della Luna in modo appropriato in vista del tentativo di allunaggio.