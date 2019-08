San Lorenzo, ecco quando è atteso il picco delle stelle cadenti

Come ogni anno si ripete la magia della notte di San Lorenzo. Un tempo si pensava che le stelle cadenti fossero le lacrime del Santo, martirizzato sulla graticola. In realtà non si tratta di vere e proprie stelle, bensì dello sciame delle Perseidi originato dalla cometa Swift-Tuttle, scoperta nel 1862 dall'astronomo italiano Giovanni Virginio Schiaparelli. Il 10 agosto è il giorno canonico, tuttavia per vedere al meglio la pioggia di meteore bisognerà aspettare il 12 agosto, quando le Perseidi saranno più nitide in cielo.