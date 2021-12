Rischio collisione per i satelliti lanciati da Elon Musk: Cina furiosa con gli Usa

Nasa

Cina e Stati Uniti in rotta di collisione. Il governo di Pechino rende noto che per ben due volte la propria stazione spaziale sia stata costretta a spostarsi per evitare di scontrarsi con i satelliti lanciati dalla rete Starlink del magnate Elon Musk, una condotta segnalata all'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari dello spazio esterno.