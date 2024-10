Anche la Nasa veste Prada, ecco la tuta spaziale firmata per la missione Artemis III che porterà la prima donna sulla Luna

"Siamo all'inizio di un'era, come Internet negli anni '80, oggi già possiamo dire che chiunque può arrivare nello spazio e siamo solo all'inizio dell'avventura". Ne è convinto Lorenzo Bertelli, Head of Corporate Social Responsibility del Gruppo Prada. "Oggi i costi per andare nello spazio sono troppo elevati ma i prezzi - ha riflettuto Bertelli - scenderanno e diventerà accessibile. Ora siamo all'inizio, penso che avremo possibilità future, sono certo che ci sono persone che vogliono andare sulla Luna in modo sicuro senza spendere cifre esagerate e questo accadrà". Per quanto riguarda le aziende "oggi si corrono rischi ma si aprono delle possibilità", ha sottolineato Bertelli, spiegando che "per il futuro abbiamo idee da concretizzare. Stiamo lavorando con Axiom, è un settore in evoluzione". "Qui iniziamo il viaggio e poi vediamo - ha concluso - se è strategico per il gruppo".