Passeggiata spaziale, cosmonauta russo rientra per problemi alla tuta

Il capo dell'attività extraveicolare, dopo due ore e 20 minuti all'esterno della Stazione spaziale internazionale, è dovuto rientrare a causa di un problema di alimentazione della tuta. Il collega Denis Matveev ha proseguito ma solo per pochi minuti.

Il centro di controllo a Mosca ha poi deciso di interrompere in anticipo l'attività extra-veicolare e di far rientrare nella Stazione spaziale internazionale (Iss) anche il secondo astronauta russo Denis Matveev: dopo il problema tecnico alla tuta del collega Oleg Artemyev era rimasto fuori per continuare alcune delle operazioni previste dal programma.

Secondo quanto si è appreso tramite il profilo Twitter della Stazione spaziale internazionale (Iss), la tuta Orlan di Artemyev (riconoscibile dalle strisce rosse) avrebbe riportato un'anomalia nel voltaggio delle batterie. Il cosmonauta, che oltre a dirigere l'attività extraveicolare è anche il comandante della Expedition 67, è stato ripetutamente invitato a rientrare per ricaricarsi al sistema di alimentazione della Iss.