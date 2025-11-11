All'origine della vita c'è (anche) l'esuberante attività del Sole

L'esuberante attività del giovane Sole, quando la Terra e gli altri pianeti del Sistema solare si erano appena formati, ha probabilmente influenzato anche l'origine della vita sul nostro Pianeta: con violenti fenomeni come le espulsioni di massa coronale, le cosiddette Cme spesso alla base delle tempeste geomagnetiche, potrebbe aver contribuito ad attivare molecole e formare gas serra essenziali per la nascita e il mantenimento della vita primordiale. È quanto afferma lo studio pubblicato sulla rivista Nature Astronomy guidato dal Goddard Space Flight Center della Nasa, che ha osservato una stella che somiglia a come doveva essere il Sole da giovane, chiamata EK Draconis.