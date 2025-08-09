SpaceX, navicella ammarata nel Pacifico: astronauti sulla Terra dopo 5 mesi

A bordo gli statunitensi Anne McClain e Nichole Ayers, il giapponese Takuya Onishi e il russo Kirill Peskov
Quattro astronauti - gli statunitensi Anne McClain e Nichole Ayers, il giapponese Takuya Onishi e il russo Kirill Peskov - sono tornati sulla Terra dopo una permanenza di cinque mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale. La loro capsula SpaceX è ammarata nel Pacifico, al largo della costa della California meridionale, il giorno dopo aver lasciato il laboratorio in orbita.
I quattro erano partiti a marzo per dare il cambio ai piloti collaudatori bloccati a bordo della Starliner di Boeing. I guasti della Starliner avevano costretto Butch Wilmore e Suni Williams a rimanere sulla stazione per più di nove mesi invece di una settimana. È stato il terzo ammaraggio nel Pacifico per una capsula SpaceX con equipaggio a bordo, ma il primo per la Nasa in 50 anni.
