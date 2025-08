La navetta Crew Dragon è arrivata alla Stazione Spaziale: aggancio riuscito

La missione Crew 11 prevede che i quattro astronauti della Edeavour vengano accolti dai sette astronauti della Expedition 73, al comando del giapponese Takuya Onishi. Iniziata il 19 aprile 2025, la Expedition 73 si concluderà in novembre. I nuovi arrivati dovranno eseguire alcuni esperimenti, uno dei quali ha l'obiettivo di studiare l'effetto dell'assenza di peso sullo sviluppo delle cellule staminali, ma soprattutto dovranno occuparsi di verificare le condizioni della capsula Crew Dragon Endeavour dopo il sesto volo. Le capsule della SpaceX sono infatti certificate per 5 voli e, per affrontare il suo sesto volo, la Endeavour è stata modificata in vista di una vita operativa più estesa.