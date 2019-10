Nasa, tutto pronto per la passeggiata spaziale al femminile

Astro Jessica e Astro Christina pronte ad affrontare la prima passeggiata spaziale al femminile. La storia ha fretta di aggiungere questa data alla conquista del cosmo, così l'appuntamento stellare fissato per il 21 ottobre è stato spostato al 18, l'annuncio arriva dalla Nasa. Christina Koch e Jessica Meir usciranno dalla stazione spaziale internazionale prima del previsto, per sostituire un elemento delle batterie, guasto dal week end scorso.

Un'attività "extraveicolare" denominata EVA, che in questa occasione sembra scelta appositamente per le due astronaute. "Sappiamo che essere le prime donne è un momento storico", spiegano le astronaute, "ma per noi è soprattutto una parte importante del lavoro svolto da ognuna di noi fino qui". Programmata inizialmente per la primavera scorsa, la passeggiata era stata annullata a causa di un imprevisto. La Nasa infatti aveva a disposizione soltanto una tuta spaziale di taglia media, la più adatta all'equipaggio femminile.