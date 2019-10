Nasa, presentate le nuove tute per andare sulla Luna: taglie diverse per uomini e donne

La Nasa ha presentato le nuove tute spaziali che gli astronauti indosseranno durante le prossime missioni lunari. Sono ancora in fase di sperimentazione ma i tecnici assicurano che saranno pronte per il 2024. Questa nuova generazione di tute di chiama xEmu ed è stata già sperimentata dagli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale. Saranno disponibili taglie e forme diverse per uomini e donne, in modo da potersi adattare alle varie corporature.