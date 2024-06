Morto l'astronauta dell'Apollo 8 William Anders: scattò l'iconica foto della "Terra che sorge"

E' morto William Anders, l'ex astronauta dell'Apollo 8 che nel 1968 scattò l'iconica foto "Earthrise", in cui la Terra sorge dalla Luna come una biglia di colore blu. Il figlio, Greg Anders, ha confermato la morte dell'astronauta novantenne nello schianto dell'aereo che stava pilotando nello Stato di Washington. Il velivolo è finito in acqua ed è affondato vicino all'estremità nord dell'isola di Jones. A bordo, secondo quanto riporta la Federal Aviation Association, c'era solo il pilota.