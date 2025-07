Spazio, scoperte nuove molecole organiche nel disco di una stella neonata

Un team internazionale di astronomi ha individuato tracce di molecole organiche complesse nel disco di gas e polveri che circonda la giovane stella V883 Orionis. La scoperta è stata possibile grazie alle osservazioni effettuate con Alma, il potente radiointerferometro situato in Cile e gestito dall'Osservatorio europeo meridionale. La ricerca, coordinata da Abubakar Fadul del Max Planck Institute for Astronomy, è stata pubblicata su The Astrophysical Journal Letters. Le molecole rilevate – tra cui glicole etilenico e glicolinitrile, mai osservate prima in un simile contesto – sono considerate elementi chiave nella formazione di zuccheri e amminoacidi, mattoni fondamentali per la vita. Si tratta di composti formati da almeno cinque atomi, inclusi carbonio, idrogeno, ossigeno e azoto, spesso definiti "semi della vita".