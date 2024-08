Marte, c'è una riserva sotterranea di acqua liquida sul pianeta

Già in passato era stata individuata la presenza di acqua congelata ai poli, ma questa è la prima volta che viene segnalata la presenza dell'elemento allo stato liquido. I risultati sono stati pubblicati nella rivista scientifica Proceedings of the National Academy of Sciences. La missione scientifica di Insight si è conclusa a dicembre 2022, dopo che il lander ha ascoltato in silenzio “il battito di Marte” per quattro anni, registrando più di 1.319 terremoti. Misurando la velocità delle onde sismiche, gli scienziati hanno determinato quale materiale stavano attraversando. Il professor Michael Manga, dell’Università della California, ha spiegato che “queste sono in realtà le stesse tecniche che usiamo per cercare l’acqua sulla Terra, o per cercare petrolio e gas”.