Luna, nell'antichità i vulcani eruttavano anche sul lato nascosto

Due team diversi hanno trovato frammenti di roccia vulcanica risalenti a circa 2,8 miliardi di anni fa. Un pezzo era ancora più antico, risalendo a 4,2 miliardi di anni fa. "Ottenere un campione è davvero importante perché si tratta di un'area per la quale altrimenti non abbiamo dati", ha dichiarato Christopher Hamilton, esperto di vulcani planetari dell'Università dell'Arizona, che non ha partecipato alla ricerca. Studi precedenti, compresi i dati del Lunar Reconnaissance Orbiter della Nasa, suggerivano che anche la faccia nascosta della Luna potesse avere un passato vulcanico. I primi campioni provenienti da quella regione rivolta verso la Terra confermano una storia attiva.