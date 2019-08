Luca Parmitano primo dj spaziale fa ballare Ibiza

Nuovo record per Luca Parmitano: l'astronauta siciliano è diventato il primo dj "spaziale" della storia. Dalla sua stazione internazionale, dove si trova dal 23 luglio, si è connesso con una nave da crociera ancorata a Ibiza e ha fatto ballare tutte le 3mila persone presenti a bordo. "Un piccolo passo per un dj, ma un grande passo per il mondo" ironizza su Facebook il World Club Dome, che ha organizzato la serata. L'iniziativa è parte di un progetto voluto dall'Esa, l'agenzia spaziale europea.