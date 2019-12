Lanciata la Soyuz, porta in orbita il satellite italiano Cosmo SkyMed

Dopo un rinvio di 24 ore, è partito alle 9:54 ora italiana, dalla base spaziale europea di Kourou , nella Guyana francese, il vettore Soyuz . Porta in orbita il satellite che inaugura la seconda generazione del programma duale per l'osservazione della Terra, Cosmo SkyMed , gestito dell'Agenzia Spaziale Italiana. A bordo anche la sonda Cheops dell' Agenzia Spaziale Europea , che cercherà pianeti alieni ospitali per la vita.

L'Italia contribuisce con Università di Padova e Inaf, e Ops-Sat, con il più potente computer mai andato in orbita e progettato per sperimentare software.

Gli altri satelli a bordo della Soyuz A bordo della Soyuz anche due costellazioni di mini-satelliti (CubeSat) del Centro per la ricerca francese Cnes: il primo, Eye-Sat, è stato progettato da studenti per ricerche in astronomia; il secondo, Angels (Argos Neo on a Generic Economical and Light Satellite) è un dimostratore tecnologico per una nuova generazione di satelliti che la Francia intende rilasciare in orbita a partire dal 2022.

Il compito dei satelliti Cosmo-SkyMed I satelliti Cosmo-SkyMed di seconda generazione rappresentano, precisa Asi, lo stato dell'arte nel settore dei radar ad apertura sintetica, in grado di garantire alte prestazioni e affidabilità uniche nel panorama internazionale. Il nuovo sistema di controllo d'assetto, la possibilità di acquisire i dati in quadrupla polarizzazione, il raddoppio dei moduli di trasmissione e ricezione, sono solo alcuni esempi delle innovazioni introdotte dalla nuova generazione, sia dal punto di vista tecnologico sia dal punto di vista delle modalità operative.

"Eccellenza tecnologica italiana" "La nuova generazione dei satelliti Cosmo-SkyMed permette al nostro Paese di confermare - sottolinea il presidente dell'Agenzia spaziale italiana, Giorgio Saccoccia - un'eccellenza tecnologica Italiana, riconosciuta a livello mondiale. La nuova generazione rafforzerà la leadership del nostro Paese nel settore dell'osservazione della Terra da satellite e dei suoi servizi ed applicazioni, quale efficace strumento di crescita economica e benessere sociale".