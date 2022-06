Il mistero del doppio cratere sulla Luna: "Mai vista prima un'impronta così"

"È stupendo perché è un risultato assolutamente inaspettato", ha commentato

Mark Robinson

, uno scienziato dell'Arizona State University che si è occupato della sonda che fotografa la Luna fin dal 2009.

La ricerca della risposta a questo

enigma

è solo all'inizio. Secondo i calcoli, lo schianto dovrebbe riguardare un oggetto volante che è stato in orbita per quasi otto anni prima di arrivare sulla Luna. L'impatto è avvenuto sul lato nascosto del satellite, per cui ci sono voluti mesi prima di riuscire a ottenere una foto che permettesse di supporre che tipo di oggetto l'abbia colpito.

La colluttazione con il corpo estraneo era stata prevista mesi prima e annunciata dall'astronomo Bill Gray su un portale in cui si trovano i calcoli delle traiettorie degli oggetti orbitanti intorno alla Terra. Gray, specialista di detriti spaziali, credeva che l'oggetto pronto a schiantarsi fosse il pezzo di un razzo del Falcon 9 di

SpaceX

Elon Musk

Chang'e 5-T1

, l'azienda aerospaziale di. I calcoli successivi del dottor Jon Giorgini, che lavora al Jet Propulsion Laboratory della NASA, hanno smentito questa tesi. Secondo l'astronomo si tratterebbe di un Long March 3C cinese, sparito dai radar nel 2014 dopo il lancio della missione. Pechino ha però smentito e ha confermato che quel razzo è già rientrato nell'atmosfera terrestre.

Il dettaglio fotografato dalla sonda, quindi, non fa che infittire il mistero. I due crateri sovrapposti hanno rispettivamente un diametro di

16 e 18 metri

29 metri

. Insieme formano un cratere di circa. Gli scienziati adesso si stanno interrogando su quale corpo avrebbe potuto cerare una forma così atipica.

Non è la prima volta che la Luna viene colpita dai

rifiuti umani

Apollo S-IVB

Saturn V

, ma nessun altro impatto di un razzo, ha mai creato crateri doppi. I quattro crateriavevano un profilo piuttosto irregolare ed erano molto più grandi dei due nuovi crateri. Anche un pezzo del, il razzo usato per la missione Apollo del 1970, ha creato una sola voragine.

Nei prossimi mesi bisognerà fare nuovi rilevamenti per verificare l'attendibilità dell'immagine immortalata. Il dottor Robinson ha spiegato che il sistema di calcolo ha bisogno di comparare foto scattate alla stessa ora del giorno per dare dei risultati più precisi, ma per loro non è stato possibile procedere con questo metodo. Le ombre create nei diversi momenti degli scatti potrebbero quindi aver confuso l'algoritmo che ha realizzato l'immagine.