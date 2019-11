"Houston abbiamo un problema", rotti i bagni sulla Stazione Spaziale: astronauti con il pannolone

I bagni in questione sono entrambi di fabbricazione russa: in uno, in uso al modulo americano, è andato in tilt il sistema di controllo sulle fognature e sui dispositivi sanitari, nell'altro invece, in uso al modulo russo, il sistema di allarme ha segnalato il serbatoio pieno.

Nulla di grave, comunque, per professionisti abituati ad affrontare ben altro. Ma per qualche ora Parmitano e gli altri astronauti (i russi Alexander Skvortsov e Oleg Skrypochka e gli americani Christina Cook, Andrew Morgan e Jessica Meir) hanno dovuto far ricorso alla procedura di emergenza: i pannoloni.