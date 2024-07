Giornata mondiale degli Ufo: gli avvistamenti in Italia

Il termine Ufo (unidentified flying object) venne coniato nel 1952 dalla United States Air Force, l'aeronautica statunitense, per riferirsi con un termine generico a ogni fenomeno aereo le cui cause, se non del tutto sconosciute, non possano facilmente o immediatamente essere spiegate da un osservatore. La definizione fu coniata a pochi anni di distanza dal primo avvistamento, avvenuto il 24 giugno 1947, quando l'aviatore americano Kenneth Arnold riferì di aver visto nove insoliti oggetti volare in schieramento vicino al Monte Rainier (Washington). Secondo Arnold, gli oggetti procedevano in modo irregolare a una velocità molto elevata. Inizialmente definiti come "piattini", per la loro forma stretta e larga, gli oggetti furono ben presto descritti come "dischi volanti", termine poi entrato nell'uso comune e adoperato per definire avvistamenti dalle caratteristiche analoghe negli anni successivi.