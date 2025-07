Il ghiaccio cosmico di comete e lune non è simile all'acqua

La sua struttura, in realtà, non è completamente amorfa e disorganizzata come quella dell'acqua liquida, ma contiene minuscoli cristalli di circa tre nanometri, poco più larghi di un filamento di Dna. Lo indica la ricerca pubblicata sulla rivista Physical Review B, condotta dallo University College di Londra e dall'Università di Cambridge, che getta nuova luce anche sull'origine della vita sulla Terra.