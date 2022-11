23 novembre 2022 16:39

Anthea Comellini e Andrea Patassa tra le "riserve" degli astronauti dell'Esa

Ci sono due italiani fra le riserve degli astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) pesentati a Parigi. Sono Andrea Patassa, 31 anni di Spoleto e Anthea Comellini, 30 anni, di Chiari in provincia di Brescia. Andrea ed Anthea sono stati selezionati tra i 22.500 candidati all'ultimo bando dell'Esa.



I cinque astronauti di carriera selezionati dall'Esa, che si addestreranno per le future missioni spaziali, sono invece: Sophie Adenot (Francia), Pablo Álvarez Fernández (Spagna), Rosemary Coogan (Gran Bretagna), Raphaël Lie'geois (Belgio), Marco Sieber (Svizzera). Il primo parastronauta è invece John McFall (Gran Bretagna). "Spero di poter essere di ispirazione per altri", ha detto. "Voglio dimostrare che la scienza e lo spazio sono per tutti".