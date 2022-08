12 agosto 2022 07:26

La SuperLuna dello Storione è l'ultima del 2022: da Amman a Washington le immagini più belle per... chi l'ha persa

In concomitanza con il picco delle stelle cadenti, si è potuta ammirare nella notte del 12 agosto, alle 2.36 ora italiana, la Superluna dello Storione, l'ultima luna piena del 2022. Nella massima fase, la Luna piena distava dalla Terra 361.409 chilometri. Fu definita SuperLuna dello Storione dai nativi americani, perché questa Luna d'agosto appare in coincidenza con l'abbondanza di questo tipo di pesci nei Grandi Laghi in questo periodo. Talvolta è anche detta "Luna rossa" per l'alone rossastro che solitamente la circonda a causa del calore estivo. Lo spettacolo è stato immortalato dalle Americhe all'Europa, da Atene ad Amman: ecco le immagini più suggestive per chi l'ha perso